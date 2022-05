Corsi annuncia: “Parisi? Sarà difficile trattenerlo. Asllani spero resti un altro anno”

Ai microfoni di Radio Deejay ha parlato il presidente dell’Empoli Corsi soffermandosi sul mercato e sul futuro di Parisi e Asllani. Riguardo Parisi il numero uno dei toscani esclama: “Con De Laurentiis parto di un po’ di cose, anche di giocatori, ma per quanto riguarda Parisi non credo in questa fase si possa dare un valore ad un apprezzamento per un giocatore. Lui all’Inter? Non siamo ancora a questo punto, siamo in una fase di interessamento. Se uno pensa a Parisi pensa anche ad altri due giocatori. Sarà difficile trattenerlo ma dobbiamo essere tutti contenti”

Per quanto riguarda Asllani, Corsi rilascia queste dichiarazioni: “Asllani? Si è guadagnato un posto in A, ci ha convinto in tutto e speriamo di averlo a disposizione un’altra stagione. Abbiamo più l’urgenza di completare la squadra che di fare cassa. Sul mercato saremo lì a difenderci”

Foto: Twitter Empoli