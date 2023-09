Corsi: “Andreazzoli è una garanzia. L’esonero di Zanetti è stato più doloroso del normale”

Intervenuto in conferenza stampa per presentare il nuovo tecnico Aurelio Andreazzoli, il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, ha così parlato della scelta di sollevare dall’incarico Paolo Zanetti per riaffiorare la panchina ad Andreazzoli: “Siamo arrivati a questa soluzione di esonero più dolorosa del normale perché veniamo da un’annata in cui Zanetti ci ha regalato gioie e soddisfazioni. Lo ringraziamo per il lavoro svolto, augurandogli le migliori fortune per il futuro. Detto questo dopo i risultati ottenuti la miglior soluzione era Aurelio visto che sappiamo quello che può dare alla squadra. Per noi è una garanzia. Ci ha manifestato entusiasmo e siamo andati avanti con lui. E ora la speranza è di riuscire a centrare il nostro traguardo, che è la salvezza”, ha detto il numero uno azzurro”.

Foto: sito ufficiale Empoli