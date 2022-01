Corsi: “A giugno farò fatica a trattenere giocatori come Parisi e Bajrami”

Il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, ai microfoni di Radio Marte, ha parlato di mercato e di alcuni dei suoi gioielli, come Bajrami e Parisi, che sarà complicato trattenere.

Queste le sue parole: “Bajrami e Parisi possono giocare in una squadra importante, farò fatica a trattenerli in estate. Chi è titolare da alcuni anni ha bisogno di aspettative e motivazioni diverse. Normale che ci siano interessamenti. A gennaio non partiranno di certo, dobbiamo raggiungere un obiettivo importante come la salvezza. A giugno, in vista di una importante offerta, potranno partire. Vediamo, è ancora tutto aperto”.

Foto: Sito Empoli