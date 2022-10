CORSA E TEMPI DI INSERIMENTO: EMIL HOLM, LA RIVELAZIONE IN CASA SPEZIA

Nel mercato estivo a La Spezia è arrivato Emil Holm, terzino svedese classe 2000. Un acquisto passato in sordina sotto gli occhi di molti, ma non dei più attenti. Infatti, Emil aveva già fatto vedere le sue grandi il 12 ottobre 2021 quando sfornò l’assist decisivo per il gol del pareggio di Prica in Svezia–Italia Under 21.

Holm è un terzino destro di grande struttura, buona corsa ed abile negli inserimenti in zona gol. Il destro è il suo piede forte, il suo eclettismo gli permette di posizionarsi da esterno basso di una difesa a 4, oppure da laterale destro in un centrocampo a 5. Fa dell’atletismo il suo punto di forza, grazie al quale riesce a guadagnare il fondo per mettere ottimi cross per i compagni (come dimostrano i due assist messi a segno fin ora). Un terzino di centonovantuno centimetri capace di giocare come un’ala

Emil Alfons Holm è nato a Göteborg, il 13 maggio 2000. Ha iniziato a giocare a calcio nell’Annebergs IF, piccola squadra con sede a Kungsbacka, a qualche chilometro dalla città di Göteborg. Nell’estate del 2012 è entrato a far parte delle giovanili dell’IFK Göteborg. E da qui inizierà la carriera tra i professionisti del treno svedese.

Prima dell’inizio della stagione 2019 è stato promosso in prima squadra con un contratto triennale. Il suo esordio in Allsvenskan arriva il 29 giugno 2019, quando è subentrato durante il pareggio esterno per 0-0 contro l’Östersund. Nell’arco di quel campionato ha collezionato 11 presenze, di cui 2 da titolare.

Il primo gol della sua carriera professionistica arriva l’8 novembre 2020 nella gara vinta dall’IFK Göteborg per 1-0 sul campo dell’Helsingborg, squadra diretta concorrente nella lotta per non retrocedere in Superettan. Con questo risultato, a tre giornate dalla fine, i biancoblu si sono portati in vantaggio di tre punti rispetto al terzultimo posto e quindi rispetto agli spareggi salvezza, finendo poi per ottenere la salvezza diretta.

Nel gennaio del 2021 Holm è stato ceduto ai danesi del SønderjyskE, con cui ha firmato un contratto valido fino all’estate del 2025. Il 27 agosto 2021 viene acquistato dallo Spezia, che contestualmente lo lascia in prestito per un’altra stagione ai danesi.

Rientrato ai liguri nell’estate 2022, fa il suo esordio il 6 agosto, giocando gli ultimi 7 minuti della gara di Coppa Italia col Como, vinta per 5-1. Il 14 agosto successivo esordisce anche in serie A, subentrando al 75′ nella vittoriosa partita con l’Empoli. Infine, ieri è arrivata la prima rete nel massimo campionato italiano nel 2-2 maturato contro la Cremonese.

In Svezia non è più una sorpresa, Holm fa parlare di sé da molto tempo. Ma anche in Italia le sue prestazioni stanno conquistando le luci della ribalta. Per Luca Gotti, ormai, è un elemento imprescindibile nel suo scacchiere, a tal punto che dopo averlo schierato titolare per la prima volta contro la Juventus, Holm non è più uscito dagli undici di partenza dei liguri fornendo prestazioni sempre più convincenti. Sulla costa ligure c’è un nuovo treno, e porta il nome di Emil Holm.

