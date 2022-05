Corsa alla salvezza: i calendari a confronto delle contendenti

In Serie A, se la lotta scudetto appassiona milioni di tifosi, non è da meno avvincente la corsa per evitare la retrocessione in Serie B.

Tre le giornate rimaste per provare a strappare punti per ottenere la permanenza in Serie A, con la Salernitana che ne ha in realtà ben 5 ancora, di partite da giocare, tra la sfida di stasera a Bergamo e il recupero con il Venezia.

Vediamo quindi la situazione in classifica e i calendari delle squadre:

Spezia 33

Sampdoria 33

Cagliari 28

Salernitana 25

Genoa 25

Venezia 22

Spezia e Sampdoria sono relativamente tranquille, ma l’aritmetica ancora non le tiene salve, visto che la Salernitana ha 2 gare ancora da recuperare.

SPEZIA: 8 maggio Spezia-Atalanta, 14 maggio Udinese-Spezia, 22 maggio Spezia-Napoli

SAMPDORIA: 7 maggio Lazio-Sampdoria, 16 maggio Sampdoria-Fiorentina, 22 maggio Inter-Sampdoria

CAGLIARI: 8 maggio Salernitana-Cagliari, 15 maggio Cagliari-Inter, 22 maggio Venezia-Cagliari

SALERNITANA: 2 maggio Atalanta-Salernitana, 5 maggio Salernitana-Venezia, 8 maggio Salernitana-Cagliari, 14 maggio Empoli-Salernitana, 22 maggio Salernitana-Udinese.

GENOA: 6 maggio Genoa-Juve, 15 maggio Napoli-Genoa, 22 maggio Genoa-Bologna

VENEZIA: 5 maggio Salernitana-Venezia, 8 maggio Venezia-Bologna, 14 maggio Roma-Venezia, 22 maggio Venezia-Cagliari.

Un calendario che presenta tanti incroci, tante gare importanti ancora. Occhio alla Salernitana che ha 5 gare da giocare e ben 3 all’Arechi. Lo scontro diretto di Salerno, con il Cagliari, di domenica prossima, può dire tante cose.

Restano ancora vive le speranze di Genoa e Venezia. Il Genoa venerdì sfiderà una Juve già aritmeticamente quarta e qualificata alla Champions, e che penserà già alla finale di Coppa Italia con l’Inter. Anche il Venezia, che sembrerebbe quasi fuori dai giochi, può ancora avere speranze di salvezza.

Foto: Twitter Salernitana