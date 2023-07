Correa: “Voglio stare bene e ritrovare la continuità del passato”

L’attaccante dell’Inter Joaquin Correa ha parlato a Inter TV dopo i primi giorni di ritiro: “Sarà una stagione difficilissima ma vogliamo puntare in alto dopo le ultime due stagioni, vogliamo fare certamente meglio in campionato che è l’obiettivo di quest’anno”.

Poi ha proseguito parlando degli obiettivi personali: “Sicuramente giocare, come tutti i calciatori. Punto a quello, poi voglio aiutare la squadra con tutto ciò che posso dare. Io devo migliorare ancora tanto in molti aspetti, in questi due anni non ho avuto la continuità del passato e quindi per prima cosa devo stare bene sul campo”.

Infine: “La Nazionale toglie sempre qualche giorno di preparazione, questa volta sono potuto esserci dal primo giorno ed è importante”.

Foto: Inter Instagram