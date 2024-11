Correa-Thuram(doppietta)-De Vrij e Bisseck, è una super Inter al Bentegodi: 5-0 all’intervallo

È una super Inter quella andata in scena al Bentegodi nella prima frazione di gioco. Al 17′ minuto si sblocca la partita a Verona: l’Inter passa in vantaggio proprio con Joaquin Correa, schierato titolare dopo un mese per i problemi di Lautaro con la febbre. Velo di Thuram, l’argentino s’invola da destra e supera Montipò in uscita con un morbido cucchiaio che si infila all’angolino. Al 23′ arriva anche il raddoppio nerazzurro: gran palla in verticale di Correa per l’attacco alla profondità del numero 9 nerazzurro che salta Montipò in uscita e deposita in rete col destro. Tutto troppo facile per l’Inter. Non c’è partita al Bentegodi e al 25′ arriva anche il 3-0. E ci pensa ancora Marcus Thuram, che sigla la doppietta personale. Gol in fotocopia dell’attaccante francese che innescato da Bastoni, aspetta l’uscita di Montipò e lo evita per poi appoggiarla in fondo al sacco con un comodo tocco. Non si ferma la squadra di Inzaghi, trovando anche il quarto gol con de Vrij: assist di Asllani per la girata di prima intenzione dell’olandese che piega le mani di Montipò. Al 41′ arriva anche il pokerissimo nerazzurro: colpo di tacco di Correa per il grande movimento dentro l’area del centrale tedesco che si gira sul destro e la mette sotto l’incrocio dei pali col destro. Notte fonda per l’Hellas.

Foto: Instagram Inter