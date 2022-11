El tucu Correa, attaccante dell’Inter, ha lanciato un messaggio dopo l’infortunio, attraverso il suo profilo Instagram ha scritto: “A volte la vita ti mette in mezzo a queste cose. Una tristezza che non si può spiegare a parole. L’importante è alzarsi sempre, ora penso a riprendermi e incoraggiare i miei compagni da fuori. Grazie per i messaggi e forza Argentina sempre”

Foto: Twitter Argentina