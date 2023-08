Correa saluta: allora non era impossibile! Ha tradito una fiducia Inter da 31 milioni

Joaquin Correa saluta l’Inter e va a Marsiglia in prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligo: confermata la formula che vi avevamo anticipato ieri sera. Ora tocca ad Alexis Sanchez (domani visite) e anche questa non è una sorpresa, il punto piuttosto è un altro. Già da qualche mesi vi avevamo svelato, andando controcorrente, che si sarebbe trovata una soluzione per liberarsi di Correa: chiediamo scusa a Joaquin, ma il verbo giusto è proprio “liberarsi”. Nell’estate 2021 l’Inter aveva investito ben 31 milioni per prelevarlo dalla Lazio, mettendogli a disposizione un’autostrada a cinque corsie per consentirgli di dimostrare il suo valore. Quanti ragazzi avrebbero voluto essere al posto di Correa? L’Inter per la consacrazione, alla ricerca di fatti e un chiacchiere. Correa ha tradito una fiducia da 31 milioni, non ha alibi, con tutto il rispetto per il blasone dell’OM la sua carriera fa un triplo salto all’indietro. E forse nessuna cessione come la sua è stata così attesa dal popolo nerazzurro.

Foto: Inter Instagram