Correa risponde: “Nessuna esultanza provocatoria, era per la mia famiglia”

Joaquin Correa nella serata di ieri ha trovato il gol dopo oltre 170 giorni, nell’esultanza però secondo alcuni c’è stato un gesto di polemica dell’argentino, spesso beccato da San Siro negli ultimi mesi. A placare ogni dubbio ci ha pensato l’attaccante stesso rispondendo una volta per tutte sulla questione: “No, no assolutamente. Ho visto la mia famiglia che mi accompagna sempre: il gol era per loro. Per me è stata importante alla luce del momento che stavo attraversando: mi darà fiducia perché non segnavo da tanto. È bello che ci sia riuscito anche Lautaro: gli attaccanti sorridono di più quando mettono la palla in rete”.

Foto: Correa Instagram personale