Correa: “L’infortunio al Mondiale è stato duro, ma ho imparato tanto. L’esordio con l’Inter? Un giorno bellissimo”

Intervistato nel Matchday Program dell’Inter, a poche ore dal fischio d’inizio della sfida contro il Parma, Joaquin Correa ha parlato di vari aneddoti della sua carriera, oltre che dell’incredibile esordio da protagonista con l’Inter, in cui fu autore di una doppietta.

“I miei primi ricordi legati al calcio sono quelli di quando giocavo in strada insieme ai miei amici, improvvisavamo partite e sfide con dei palloni fatti con qualsiasi materiale – ricorda il Tucu -. Nella mia carriera ho vissuto momenti belli e altri difficili ma anche gli avvenimenti negativi mi hanno aiutato a crescere. L’infortunio al Mondiale, per esempio, è stato durissimo per me ma mi ha insegnato quanto è importante reagire e guardare avanti. Oggi mi sento più maturo, ho più esperienza come calciatore e come persona anche se so che c’è sempre qualcosa di imparare”.

La preparazione alle gare: “Il giorno della partita ascolto musica e mi concentro ma mi piace anche parlare con i miei compagni, mi dà tranquillità e penso che sia una cosa molto positiva per il gruppo”.

Gli avversari più forti: “Ho giocato contro Messi ai tempi del Siviglia, ovviamente non posso non citare lui. Aggiungo anche Sergio Ramos, al Real Madrid era in un momento di forma incredibile ed era molto difficile giocare contro di lui”.

L’esordio con l’Inter: “Mi ricordo che è stato tutto velocissimo, sono arrivato e il giorno dopo dovevamo giocare con il Verona. Sono entrato, ho fatto due gol e abbiamo vinto. È stato un giorno bellissimo”.

La Copa America 2021: “È stato un traguardo importantissimo per la nostra Nazionale. Era da tanto tempo che mancava quel trofeo: per me e per tutti i miei compagni è stato molto bello”.

