Correa: “La chiamata di Inzaghi ha tolto ogni dubbio, voglio vincere con l’Inter”

Joaquin Correa, attaccante dell’Inter, nel corso di un’intervista a Dazn ha raccontato alcuni retroscena relativi al suo trasferimento in neroazzurro. Un ruolo chiave l’ha avuto Simone Inzaghi, suo allenatore nell’esperienza alla Lazio. “E’ stato troppo importante per me: già per me era un sogno venire qua, poi con la sua chiamata ho fugato ogni dubbio. Da quando sono arrivato tutti mi hanno fatto sentire a casa, mi hanno fatto capire cos’è l’Inter e la responsabilità che abbiamo noi giocatori, difendendo una maglia troppo importante e pesante. E sono contento. Abbiamo tanti giocatori con qualità per puntare in alto. A cosa puntiamo? Dobbiamo puntare a vincere ogni partita. Giocando con giocatori così forti diventa tutto più facile: ti fanno divertire, ti fanno avere la palla sempre nel modo giusto”.

Foto: Sito ufficiale Inter