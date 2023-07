Correa: “Il futuro di Joao Felix e Morata? Sarà una loro decisione, noi li sosterremo sempre”

Angel Correa, giocatore dell’Atletico Madrid, è stato intervistato da AS. Tra i diversi argomenti affrontati, anche quello relativo al futuro di Joao Felix e Alvaro Morata: “Li vedo bene, si allenano molto bene. Non so cosa penseranno del loro futuro, ma mentre sono qui rispettano il club, i loro compagni di squadra. Vediamo cosa decidono, sarà una loro decisione e li sosterremo pienamente. Correa resta? Sono un giocatore dell’Atleti e ho un contratto, ma poi non si sa mai fino all’ultimo giorno di apertura del mercato. Sento che l’Atlético è la mia casa e sono molto felice qui”.

Foto: Twitter Atletico Madrid