Correa: “Esordio da sogno. E’ stupendo. Mi sono sentito subito a casa”

Joaquin Correa ai microfoni di Dazn ha parlato del suo esordio vincente con l’Inter.

Queste le sue parole: “Questa è una giornata bellissima, perché sognavo fin da piccolo di vestire questa maglia. Avevo sfiorato questi colori quando ero molto più giovane, vedevo sempre grandi giocatori vestire questa maglia. Devo dire grazie a tutti i compagni per avermi fatto sentire praticamente a casa fin da subito. È stato un esordio da sogno, non potevo sperare di meglio. In questi giorni prima di arrivare all’Inter mi sono preparato bene, sono contento di aver dato subito un bel contributo. I miei gol? Non ci penso, siamo tutti concentrati sugli obiettivi di squadra, se servono per vincere tanto meglio. Li dedico a tutte le persone che mi sono vicine. Sono felicissimo anche per l’accoglienza dei tifosi che da giorni mi dicevano di venire all’Inter e anche oggi ci hanno sostenuto alla grande”.