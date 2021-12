Correa: “Era arrivato il momento di lasciare la Lazio. Ora con l’Inter voglio Scudetto e seconda stella”

Joaquin Correa ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del Corriere dello Sport. L’argentino, tra i tanti temi trattati, ha parlato anche degli obiettivi di questa stagione ed è tornato sull’addio alla Lazio.

“Scudetto? Vogliamo ripeterci. L’obiettivo dell’Inter è vincere lo Scudetto e conquistare la seconda stella”.

Sull’addio alla Lazio: “Sono stato lì tre stagioni, abbiamo alzato due trofei, conquistato l’accesso agli ottavi di Champions dopo vent’anni e vinto 12 partite di fila in casa, stabilendo un record per il club. Quella alla Lazio è un’esperienza che ricordo con grande affetto, ma era arrivato il momento in cui volevo andare via. Era giusto così”.

FOTO: Twitter Inter