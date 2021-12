Correa elogia Inzaghi: “E’ un grande allenatore e un tecnico ambizioso. E’ perfetto per l’Inter”

Nel corso dell’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, Joaquin Correa ha così parlato di Simone Inzaghi: “La sua è stata una spinta importantissima. Avevo altre soluzioni, ma ho fortemente voluto lavorare di nuovo con lui. E’ un grande allenatore, uno che ti fa stare bene. Alla Lazio ha ottenuto ottimi risultati e ha costruito un gruppo molto unito nel quale tutti sapevano ciò che potevano dare. È un tecnico ambizioso, perfetto per l’Inter. Si fida tanto dei giocatori e gestisce le partite alla perfezione. Quello che prepara e ci dice in settimana si verifica in campo”.

FOTO: Instagram personale