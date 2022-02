Correa e Gosens out a Genova: Inzaghi spera di riaverli nel derby di Coppa Italia

Da giorni in casa Inter si respirava aria positiva per quel che riguarda gli infortunati. E anche nella conferenza stampa di oggi Inzaghi aveva trattato con ottimismo i recuperi di Correa e Gosens. Invece alla fine ha prevalso la prudenza e i due calciatori non partiranno con la squadra in direzione Genova. Troppi i mesi di assenza per il tedesco, assente da una partita dalla prima metà di settembre, e troppa la paura di incappare in quella che sarebbe la seconda ricaduta dopo quella di novembre. Stesso discorso per l’argentino, fermatosi troppe volte in stagione per problemi muscolari. I due, però, sono quasi arrivati al traguardo nella personale corsa verso il recupero e potrebbero anche spuntare una convocazione per il derby infrasettimanale valido per la semifinale di andata di Coppa Italia.

Foto: Twitter Uefa 2020