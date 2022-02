Correa brucia i tempi e vede il derby. C’è anche Gosens

Se i risultati ottenuti in campo non fanno sorridere dalle parti di Appiano Gentile, in casa Inter si può essere felici per l’infermeria che pian piano si svuota. In vista del derby di Coppa Italia di domani, Inzaghi ritrova ufficialmente Correa e Gosens, che si sono allenati in gruppo e vanno verso la convocazione. L’argentino, che tra i due sembrava più indietro nel percorso di recupero, sarebbe dovuto tornare solo venerdì contro la Salernitana, ma è riuscito a bruciare i tempi e potrebbe dare il suo contributo a gara in corso. Stesso discorso per Gosens, già recuperato per la gara contro il Genoa, ma rimasto a Milano ad allenarsi e perfezionare la sua condizione essendo fuori ormai da oltre cinque mesi. Per il rilancio, l’Inter e Inzaghi hanno bisogno anche di loro.

Foto: Instagram Correa