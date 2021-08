Correa all’Inter, i numeri del “Tucu” che ritrova Inzaghi

Joaquin Correa sarà presto un giocatore dell’Inter. L’argentino ha voluti fortemente il nerazzurro ed è stato accontentato.

Il giocatore, campione del Sud America 2021 con la sua Argentina, approda nel suo momento migliore nel club Campione d’Italia.

E’ molto duttile tatticamente, gioca prevalentemente come seconda punta e può essere schierato anche come ala sinistra e trequartista. Dotato di grandi capacità coordinative e di una ottima elasticità e visione di gioco, è anche in possesso di una buona tecnica individuale; possiede un buon dribbling e un controllo di palla elegante. Possiede buona rapidità nel contropiede a campo aperto. Può essere devastane negli spazi.

Non proprio un goleador, con la Lazio vanta 117 presenze e 30 gol, ancora peggio nelle due stagioni precedenti al Siviglia, dove aveva chiuso con 7 gol in 39 gare.

Correa era stato anche alla Sampdoria, che lo aveva preso dall’Estudiantes nel 2014. In blucerchiato 3 reti un due stagioni ma mise in mostra lampi di classe e qualità.

Ritroverà Simone Inzaghi che alla Lazio lo ha fatto esplodere definitivamente, portandolo fino alla Nazionale.

