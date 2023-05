Correa: “Abbiamo preparato bene la partita. Il Napoli è forte e l’ha dimostrato per tutta la stagione”

Joaquin Correa è intervenuto ai microfoni di InterTv prima della sfida contro il Napoli: “E’ importantissimo continuare così, abbiamo fatto benissimo nell’ultimo periodo e dobbiamo continuare così per essere tranquilli e giocare le due finali con tranquillità. Sarà difficilissimo perchè loro sono forti e lo hanno dimostrato in tutto l’anno, sono stati i migliori ma noi possiamo fargli male e l’abbiamo dimostrato. Da parte nostra siamo concentrati sulla partita, ci mancano ancora dei punti per raggiungere nostro obiettivo ma l’abbiamo preparata bene e cerchiamo di fare il meglio”.

Foto: Inter Instagram