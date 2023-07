Corrado: “Kolarov aveva preoccupazioni”

Il presidente del Pisa Corrado ha rilasciato le seguenti dichiarazioni su Aleksandar Kolarov, che ha lasciato l’incarico di direttore sportivo dei toscani a poco più di un mese dal suo arrivo: “Kolarov – dice Corrado – aveva preoccupazioni, e qualche giorno fa io l’ho sentito personalmente, manifestando perplessità circa la sua predisposizione e disponibilità”. Il numero uno dei toscani continua così: “Ci ha chiesto di poter andare in Serbia qualche giorno per riflettere. Ieri quindi ha sentito Giovanni Corrado dicendo che non se la sentiva. Noi abbiamo accettato, apprezzando la sua onestà intellettuale“.

Foto: Twitter Serbia