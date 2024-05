Corrado: “Aquilani? Non abbiamo mai parlato della Fiorentina”

Durante l’intervista concessa a Canale 50, il direttore generale del Pisa, Giovanni Corrado, ha così parlato del futuro di Alberto Aquilani: “Ha un altro anno di contratto, ma diversamente da Stefanelli, per il quale sappiamo da tempo di un interessamento da parte di altre società, con lui invece non abbiamo mai parlato della Fiorentina. Sarà qualcosa che faremo alla fine della stagione, per adesso so soltanto quello che ho letto sui giornali”. Aquilani, come vi abbiamo raccontato, è il primo nome per la panchina.

Foto; instagram Pisa