Una doppia trattativa che vi avevamo anticipato lo scorso 23 dicembre. Niccolò Corrado sarà il nuovo terzino sinistro del Modena, ha svolto le visite in mattinata, era già arrivato il via libera della Ternana. E gli umbri hanno ingaggiato in prestito proprio Franco Carboni, di proprietà dell’Inter, che nelle prossime ore lascerà il Monza.

Foto: sito ufficiale Modena