Coronavirus, Rudiger in aiuto dell’ospedale di Berlino: si occuperà della ristorazione

Bel gesto del difensore del Chelsea, il tedesco Antonio Rudiger, che ha deciso di aiutare l’ospedale di Berlino occupandosi personalmente della ristorazione del personale per i prossimi tre mesi. “Ho contattato l’ospedale Charité prima di Pasqua e ho chiesto dove avrei potuto aiutare di più. – ha detto – Mi hanno detto che al momento è stato molto difficile organizzare un servizio di catering per il personale infermieristico, poiché la mensa è chiusa al momento, come tutti i ristoranti intorno all’ospedale.”