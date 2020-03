Coronavirus, Robert Lewandowski e la moglie donano un milione di euro

Dopo Leon Goretzka e Joshua Kimmich, un’altra stella del Bayern Monaco ha dato il suo contributo nella lotta la Coronavirus. Infatti, l’attaccante polacco Robert Lewandowski e la moglie Anna hanno donato un milione di Euro: “Siamo tutti consapevoli della difficile situazione che ci circonda. – ha dichiarato la coppia a Sport Bild – Oggi giochiamo tutti in una sola squadra. Cerchiamo di essere forti in questa lotta. Se possiamo aiutare qualcuno, facciamolo. Questa situazione riguarda tutti noi, quindi vi chiediamo di seguire le istruzioni e ascoltare gli esperti. Mostrate responsabilità! Crediamo che presto torneremo alla nostra vita normale. Siamo in questa situazione insieme e ne usciremo insieme.”

Foto: profilo Twitter ufficiale UEFA Champins League