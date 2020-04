Coronavirus, Pulisic dona burritos allo staff di un ospedale americano

La star del Chelsea, Christian Pulisic, per sostenere gli operatori sanitari coinvolti nella lotta al Coronavirus, ogni sabato, dona burritos all’ospedale di Hershey, dove è nato, negli Stati Uniti. “Il sabato è sempre stato un giorno felice per me, è il giorno in cui posso uscire e andare a giocare a calcio, lo sport che amo. – ha commentato – Così ho pensato di donare un po’ di felicità ai supereroi che lavorano in ospedale.”

Foto: profilo Twitter ufficiale UEFA Champions League