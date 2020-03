Primo caso di Coronavirus in Bundesliga: si tratta del difensore tedesco Luca Kilian (classe 1999) del Paderborn, che sarebbe dovuto scendere in campo proprio questa sera, nell’anticipo della 25esima giornata di campionato in quel di Dusselford, contro il Fortuna. Lo stop è però arrivato prima della gara, ragion per cui solo la sua squadra sarà in quarantena nelle prossime settimane.