Coronavirus, muore a 37 anni l’ex presidente della Pergolettese Micheli

“È un giorno triste per la Pergolettese, che piange la perdita di Andrea Micheli, ex Presidente della Società e da sempre sponsor e tifoso. A Cesare, Anna e a tutta la famiglia Micheli, le più sentite condoglianze”, con questa nota la Pergolettese ha annunciato la scomparsa di Andrea Micheli. L’ex presidente, come riportato da Cremaoggi.it, era risultato positivo al Covid-19 e da giorni era ricoverato in terapia intensiva a Milano. Ieri sera le condizioni del 37enne si sono aggravate e non c’è stato nulla da fare. Aveva lasciato la carica di presidente del club gialloblu nel 2016 dopo aver trionfato nel campionato di Serie D.