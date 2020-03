Coronavirus, Messi dona un milione di euro

Anche Lionel Messi partecipa alla lotta al Coronavirus. Infatti, la stella del Barcellona avrebbe donato circa un milione di Euro, suddiviso fra una clinica universitaria di Barcellona e una clinica argentina. La clinica catalana ha annunciato sui propri profili socia: “Leo Messi ha fatto una donazione per la lotta contro Covid19. Grazie Leo per il tuo impegno e supporto. Questa donazione viene utilizzata, tra l’altro, per la ricerca e l’acquisto di ventilatori per la cura di pazienti gravemente malati.”

Foto: profilo Twitter ufficiale FC Barcellona