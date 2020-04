Coronavirus, la Ligue 1 prepara il protocollo per la ripresa: i dettagli

La Ligue 1, la Federcalcio francese e l’Associazione dei medici sociali hanno redatto un protocollo sanitario per la ripresa del massimo campionato francese. Secondo tale documento di 25 pagine, i centri di allenamento potrebbero riaprire l’11 maggio, data di uscita dal confinamento in Francia. Secondo quanto scrive L’Equipe, i centri di allenamento saranno accessibili solo a chi non avrà una temperatura corporea superiore a 37,8 gradi. All’interno delle infrastrutture si potrà circolare solo se dotati di mascherine e bisognerà privilegiare gli esercizi all’aperto, evitando vicinanze inutili fra i calciatori. Ogni attrezzo dovrà poi essere disinfettato dopo ogni utilizzo. La distanza tra i giocatori dovrà essere di due metri nei momenti di riposo e di quattro durante gli allenamenti. L’idea è quella di far ripartire la Ligue 1 il 17 di giugno. Nel pomeriggio il piano sarà presentato al Governo, che valuterà il da farsi.