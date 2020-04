Coronavirus, la Liga spinge per ripartire ma club e calciatori non sono d’accordo

La Liga accelera per la ripresa del campionato: a riportarlo è El Pais, uno dei massimi quotidiani spagnoli. Infatti, i vertici del campionato iberico starebbero contattando aziende private che permetterebbero alle società di avere tamponi a sufficienza per ripartire e portare a termine il campionato. Inoltre, in esclusiva, AS ha presentato alcuni dei regolamenti che saranno presentati sul protocollo della Liga per la ripresa degli allenamenti: i calciatori dovranno andare e venire da casa sempre con la stessa macchina e da soli; inoltre, l’autovettura dovrà essere disinfettata quotidianamente e non si potranno portare frutta o bottiglie d’acqua negli spogliatoi. In palestra si potrà stare massimo in 2, sui campi in 10 – membri dello staff compresi – suddivisi in gruppi di massimo 6 unità. Tuttavia, non tutti i club sarebbero pronti a riparte e, almeno 6 società fra Liga e Segunda Divison sarebbero pronti ad opporsi, appoggiati anche da diversi calciatori.