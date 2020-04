Coronavirus, la Fiorentina dona 200.000 euro all’ospedale di Firenze

La Fiorentina ha donato 200.ooo Euro alla Fondazione Santa Maria Nuova per la lotta al Coronavirus. I fondi sono destinati all’acquisto di un ecografo di fascia alla per l’ospedale Santa Maria Nuova di Firenze, già consegnata nei giorni scorsi, e di altre attrezzature necessarie all’emergenza. Sono intanto arrivati e già consegnati anche i 10 letti attrezzati per la terapia sub intensiva del reparto di cardiologia, acquistati grazie all’altra donazione fatta dal patron viola Rocco Commisso di 125 mila euro.

Foto: profilo Twitter ufficiale AC Fiorentina