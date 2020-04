Coronavirus, la Federcalcio peruviana mette un milione di dollari a disposizione dei club

Tramite un comunicato ufficiale, la Federcalcio peruviana (FPF) ha annunciato l’istituzione di un fondo di sostegno di circa un milione di dollari (920.000 Euro) a disposizione dei club di prima e seconda divisione del Paese per contrastare la crisi economica causata dalla pandemia di Coronavirus. “Abbiamo ricevuto il via libera da CONMEBOL” si legge nel comunicato. Proprio il presidente del massimo organismo calcistico sudamericano, Alejandro Dominguez, ha chiesto alla FIFA un incontro immediato per studiare la creazione di un fondo globale per aiutare tutte le federazioni colpite dalla pandemia.

Foto: profilo Twitter ufficiale Federación Peruana de Fútbol