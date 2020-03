Coronavirus, in Brasile stop ai campionati statali, ma non al Brasilerao

La Confederação Brasileira de Futebol ha deciso di sospendere tutte le competizioni nazionali di calcio a partire da domani fino a tempo indeterminato a causa dell’emergenza Coronavirus, che preoccupa anche il Sudamerica. Si fermano, quindi, la Coppa del Brasile, i campionati A1 e A2 femminili, il campionato U-17 e la Coppa del Brasile U-20. “Accettiamo e ci prendiamo la responsabilità che il calcio dia un segnale nella lotta contro la diffusione del Covid-19 in Brasile.” – ha commentato il presidente della Federcalcio brasiliana Rogerio Caboclo. Non si ferma, invece, il Brasilerao, che comunque non è ancora cominciato: infatti, solamente i campionato statali devono rispondere alle direttive della CBF, mentre per i campionati locali servono specifiche direttive locali.

A CBF decidiu suspender, a partir de 16/3, por prazo indeterminado, as competições nacionais sob sua coordenação que estão em andamento: Copa do Brasil, Campeonatos Brasileiros Femininos A1 e A2, Campeonato Brasileiro Sub-17 e Copa do Brasil Sub-20. https://t.co/MOVT4VomPt pic.twitter.com/BSaBn7JCit — CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 15, 2020

Foto: sito ufficiale CBF

Link: profilo Twitter ufficiale CBF