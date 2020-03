Coronavirus, il Real dona forniture mediche alla Comunità autonoma di Madrid

Il Real Madrid ha donato forniture mediche alla Comunità autonoma di Madrid per affrontare l’emergenza Coronavirus .A rivelarlo è stata Isabel Díaz Ayuso, presidente della Comunità che, tramite il suo profilo Twitter, ha annuniciato: “Grazie a Real Madrid per il contributo molto importante che ci aiuterà ad affrontare il Coronavirus e salvare vite umane. Il presidenteFlorentino Pérez ci ha fatto una grande donazione in materia di salute.” Secondo Mundo Deportivo, gli stessi giocatori del Real Madrid si stanno organizzando anche per far arrivare delle donazioni a titolo personale.

Gracias al @realmadrid por su importantísima aportación para hacer frente al coronavirus y ayudarnos a salvar vidas. He cerrado con su presidente Florentino Pérez una gran donación en materia sanitaria. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) March 24, 2020

Link: profilo Twitter personale Isabel Diaz Ayuso

Foto: sito ufficiale Real Madrid CF