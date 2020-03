Coronavirus, il campionato argentino continuerà a porte chiuse

Anche il calcio argentino si ferma di fronte all’emergenza Coronavirus. Infatti, dopo che il River Plate si è rifiutato di scendere in campo contro l’Atletico Tucuman nella gara di Copa di Superliga e dopo le nuove disposizioni del Governo, l’Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha emanato un comunicato stampa in cui comunica la decisione di fermare tutti i campionati giovanili fino al 31 marzo e continuare a giocare la Primera Division a porte chiuse: “In conformità con le misure ordinate dal Governo nazionale, l’Asociación del Fútbol Argentino, attraverso il suo presidente Claudio Tapia e l’intero comitato esecutivo, ha provveduto a sospendere tutte le categorie di calcio per bambini e ragazzi fino al 31 marzo. Nel frattempo, il resto delle categorie continuerà ad essere contestato, senza un pubblico, come riportato giorni fa e in sintonia con le misure ordinate dalle agenzie sanitarie nazionali e stabilite oggi dal National Executive Branch.”

Foto: account Twitter ufficiale AFA