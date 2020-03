Coronavirus, Claudia Nainggolan: “Mancano i farmaci per noi pazienti oncologici”

Claudia Nainggolan, moglie del centrocampista del Cagliari Radja, tramite un post sui propri social ha segnalato tutte le difficoltà per i pazienti oncologici, molti dei quali in questo momento non hanno a disposizione le medicine a causa dell’emergenza Coronavirus: “Grande solidarietà a tutti i medici e a tutti gli operatori di area oncologica che, al fianco di tutti gli operatori sanitari, stanno affrontando o si preparano ad affrontare l’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus. Il momento è difficile per noi pazienti oncologici e non solo. A oggi mi ritrovo a non trovare farmaci importanti per le mie cure e come me chissà quante persone si trovano nella medesima situazione. È inevitabile contrarre qualsiasi tipo di malattia poiché abbiamo difese immunitarie pari a zero. A me me pare de sogna…”.

Foto: Instagram personale Radja Nainggolan