Konstantin Pliev, difensore del Rubin Kazan, è risultato positivo al Coronavirus. Lo ha reso noto il club tartaro, che ha specificato in un comunicato che il giocatore si sente bene ed è sotto osservazione. Non avendo avuto contatti con altri calciatori del club, non scatterà la quarantena per tutta la squadra.

Foto: sito ufficiale Rubin Kazan