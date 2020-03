Coronavirus, anche Terim positivo: “Sono in ospedale, non vi preoccupate”

Anche Fatih Terim è positivo al Coronavirus. Ad annunciarlo lo stesso allenatore turco attraverso i suoi canali social: “Secondo i risultati dei test effettuati oggi, sono positivo al Coronavirus. Mi trovo in ospedale e sono in buone mani. Non vi preoccupate. Al più presto farò altre comunicazioni”, le parole di Terim su Twitter.

Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere.. — Fatih Terim (@fatihterim) March 23, 2020

Foto: Marca