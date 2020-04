Coronavirus, anche la Chinese Super League verso il taglio degli stipendi

La Federcalcio cinese sta spingendo per una riduzione dei salari in Chinese Super League e nel campionato cadetto. La richiesta è quella di ridurre il tutto del 30%, per aiutare il Paese a fronteggiare la crisi: a scriverlo, il Quotidiano del Popolo, l’organo ufficiale del Partito Comunista cinese. Secondo quanto si legge, non verranno ridotti gli stipendi dei “calciatori più giovani e degli impiegati che già hanno compensi non elevati.”

Foto: sito ufficiale Chinese Super League