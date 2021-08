Corona nella lista del Milan: un uomo assist per Pioli

Jesus Corona è un obiettivo del Milan, l’esterno messicano classe 1993 è in scadenza di contratto (30 giugno 2022) con il Porto, suo club dal 2015. El Tecatito, soprannome che deriva da una birra messicana (Tecate), secondo il club portoghese vale intorno ai 15 milioni di euro. Il 28enne è un vero e proprio motorino sulla fascia destra, in passato ha agito anche come terzino e con i Dragoes vanta 269 presenze, 31 gol e 68 assist.

Foto: Twitter personale Corona