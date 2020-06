Cornelius, show con tripletta: Genoa ko 4-1. Belotti-gol, il Toro stende l’Udinese

Sono terminate anche le due gare serali valide per la 27esima giornata di Serie A. Il Parma vola con super Cornelius: l’attaccante danese piega il Genoa con una sontuosa tripletta; di Kulusevski e Iago Falque le altre reti per il 4-1 finale. Vince anche il Toro di Longo: un go di Belotti permette ai granata di piegare l’Udinese.

LUNEDI’ 22 GIUGNO

Ore 19,30 – Fiorentina-Brescia 1-1 (Pezzella – Donnarumma)

Ore 19,30 – Lecce-Milan 1-4 (Mancosu – Castillejo, Bonaventura, Rebic, Leao)

Ore 21,45 – Bologna-Juventus 0-2 (Ronaldo, Dybala)

MARTEDI’ 23 GIUGNO

Ore 19,30 – Spal-Cagliari 0-1 (Simeone)

Ore 19,30 – Hellas Verona-Napoli 0-2 (Milik, Lozano)

Ore 21,45 – Genoa-Parma 1-4 (Iago Falque – Cornelius 3, Kulusevski)

Ore 21,45 – Torino-Udinese 1-0 (Belotti)

MERCOLEDI’ 23 GIUGNO

Ore 19,30 – Inter-Sassuolo

Ore 21,45 – Atalanta-Lazio

Ore 21,45 – Roma-Sampdoria

CLASSIFICA: Juventus 66; Lazio 62; Inter 57; Atalanta 51; Roma 45; Napoli 42; Milan, Parma 39; Verona 38; Cagliari 35; Bologna 34; Sassuolo 32; Fiorentina, Torino 31; Udinese 28; Sampdoria 26; Genoa, Lecce 25; Spal 18; Brescia 17.

Foto: Twitter ufficiale Napoli