Cornelius: “La doppietta contro la Francia? Ora sono felice, finalmente una stagione senza infortuni”

Autore di una doppietta nell’encomiabile vittoria in rimonta ottenuta dalla Danimarca contro la Francia, l’ex Atalanta e Parma Andreas Cornelius ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Significa tanto per la squadra, perché siamo venuti qui e abbiamo vinto contro i più forti del mondo. È un grande risultato e personalmente sono contento di aver aiutato con due gol. Ho avuto una buona stagione, sono sempre stato in ottima forma e questo mi dà un vantaggio ora. Ho avuto sempre tanti piccoli infortuni nella mia carriera, ora sono felice perché non ce ne sono stati e ho disputato una stagione intera“.

Foto: Twitter Parma