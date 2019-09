Cornacchini doveva pensare al Bari e non ai giornalisti. Aveva una Maserati

La storia bella, diremo goffa, è che Giovanni Cornacchini si è agitato per rispondere ai giornalisti piuttosto che per risollevare il Bari. Infatti è stato esonerato. Un’altra prestazione con luci e ombre a Francavilla, un’altra sconfitta, un’altra prestazione figlia del non gioco. Piuttosto che preoccuparsi della critiche, legittime, Cornacchini si sarebbe dovuto preoccupare di dare uno straccio di gioco alla squadra. Gli hanno messo a disposizione una Maserati, ha dimostrato di non saperla guidare. Forse neanche di saper utilizzare le chiavi per entrare nell’abitacolo. Abbiamo già detto, in tempi non sospetti, che il Bari aveva già deciso di non aspettare per troppo tempo. Il turno infrasettimanale ravvicinato sarebbe stato l’unica salvezza per Cornacchini, ma sarebbe un premio immeritato per il non gioco fin qui dato al Bari. Meglio l’esonero, la prossima volta si faccia spiegare prima come si guida una Maserati. Ora tocca a Vivarini per una rapida risalita.