Corinthians, Pogba può arrivare grazie a… un sito di escort

Paul Pogba dopo la squalifica non ha ancora deciso dove giocherà. Ci sono diverse possibilità. Rabiot settimana scorsa l’aveva chiamato al Marsiglia ma ora è nata una nuova strada: quella del Corinthians in Brasile. Il nodo rimane l’ingaggio elevato che il giocatore percepisce, ma Fatal Model, un sito di escort, ha annunciato che sarebbe pronto a pagare una parte dello stipendio del Campione del Mondo 2018. Al contrario la società brasiliana ha lasciato una nota ufficiale sui propri canali social in cui nega che ci sia una trattativa in corso. Questo il comunicato: “Il dipartimento Marketing dello Sport Club Corinthians Paulista comunica di aver ricevuto una email dalla società Fatal Model, ma non c’è alcuna trattativa in corso. Il Club ringrazia la società per l’interessamento.”

Foto: Instagram Paul Pogba