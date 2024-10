Corini: “Abbiamo fatto una prestazione gagliarda. Antov? Ha una personalità pazzesca”

Ottimo inizio per Corini, che ha conquistato i primi tre punti della sua avventura alla Cremonese, contro la Juve Stabia. Qui di seguito le sue parole.

La vittoria: “Era importante perché dà valore a queste due settimane di lavoro, fa crescere l’autostima, la consapevolezza. Arriva su un campo difficile, contro una squadra forte. È un mattone su cui ricostruire la nostra storia in questo campionato. Prestazione gagliarda, potevamo fare meglio dal punto di vista tecnico, ma il risultato era fondamentale e mi è piaciuta la voglia di andare a prenderlo. Devi metterci cattiveria agonistica in questi casi. Poi questo è un campo sintetico, noi non siamo abituati a giocarci, ma quando abbiamo messo giù palla secondo me abbiamo sviluppato bene. Potevamo essere più qualitativi, ma abbiamo avuto 5-6 situazioni per poter segnare. La voglia era di andare a vincere la partita e questo ha fatto la differenza”.

Su Antov: “Io lo conoscevo bene da fuori, voi meglio di me, è un atleta con una personalità pazzesca. Secondo me è partito bene, poi l’ho visto stanco dal punto di vista atletico. Ho visto bene Barbieri in queste due settimane, quindi capiterà spesso che farò dei cambi all’intervallo. Voglio sfruttare i cinque cambi, quando siamo tutti i pronti, il livello è alto per tutti”.

Foto: Instagram Cremonese