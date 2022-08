Corini si presenta: “Voglio dare stabilità al Palermo, non regalerò niente a nessuno”

Eugenio Corini, nuovo allenatore del Palermo, si è presentato in conferenza stampa. Le prime parole, però, sono state quelle rivolte a Maurizio Zamparini: “Avevamo reciproca stima, nonostante qualche vicissitudine, grazie a lui sono venuto a Palermo dove ho vissuto grandi stagioni. Un altro pensiero, invece, va a Silvio Baldini, che mi ha allenato qui anni fa. Voglio fare i complimenti a lui e al suo staff, che hanno accompagnato la risalita del Palermo. Per concludere ringrazio il City Group: sono orgoglioso di essere stato scelto, anche perché non è stata una scelta dettata dall’emotività. Loro hanno fatto le loro riflessioni, io le mie: ho accettato questo progetto per dare stabilità e mantenere la categoria”.

Il tecnico ha proseguito: “Noi andremo in campo con l’atteggiamento per vincere tutte. Abbiamo una rosa che ha un determinato valore, ma abbiamo già deciso che va migliorata per mantenere la categoria. Ho già parlato la società: ci sono reparti che vanno rinforzati. C’è la volontà di andare a operare in certi acquisti, che conoscano il campionato e possano alzare il livello, soprattutto per prepararci alla nuova categoria. Dobbiamo riempire il centrocampo, per metterci in campo come piace a me”.

Infine, sulle sensazioni seguenti alla prima seduta di lavoro da allenatore rosanero: “Ieri ai ragazzi ho fatto i complimenti: perché mi hanno fatto rivivere le emozioni che avevo vissuto in campo. Gli ho dato uno stimolo, però, cioè quello di allenarsi sempre bene e alzare l’asticella per mantenere la categoria. Penso che i ‘vecchi’ sappiano cosa significa indossare questa maglia. Io voglio giocare sempre connessi, non regalerò niente a nessuno: il campo parlerà”.

Foto: Sito Palermo