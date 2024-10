Corini si presenta a Cremona: “Servirà compattezza. Vandeputte? Non dobbiamo pensare che vinca le partite da solo”

Conferenza stampa di presentazione di Eugenio Corini, alla Cremonese, nel pomeriggio.

Questi alcuni passaggi: “Vandeputte è un giocatore evoluto, con qualità tecniche, ma non dobbiamo pensare a lui come quello che ci fa vincere le partite da solo. Per quanto riguarda il sistema di gioco un’idea ce l’ho, ma è l’unico piccolo vantaggio che posso avere nei confronti della Juve Stabia e non voglio bruciarmelo. Anche perché ho un’idea un po’ più evoluta di quello che può essere lo schema, cioè che comprende l’occupazione dei vari spazi. Ora mancano dei nazionali, poi alla ripresa forse due giocatori importanti come Castagnetti e Johnsen. Vazquez come regista basso? Franco può giocare ovunque, è un valore, ma dobbiamo valutare dove far uscire il gioco. La squadra deve avere un calcio dinamico, e le caratteristiche ci sono. Ma sono gli ultimi 30 metri a creare problemi perché le squadre si chiudono e poi magari ti infilano in contropiede”.

Foto: Instagram Cremonese