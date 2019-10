Corini: “Punto importante, Balo fuori per scelta tecnica. Dessena? Spero sia solo una contusione”

Eugenio Corini, tecnico del Brescia, ha parlato in conferenza stampa dopo lo 0-0 contro la Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni: “Un punto importante contro una squadra forte, in fiducia. Primo tempo di livello, secondo tempo gestito in maniera diversa, l’infortunio di Dessena ha cambiato le nostre caratteristiche. È mancata un pizzico di lucidità in alcune scelte. Le prime sensazioni? La speranza è che sia una forte contusione, farà gli accertamenti. È la gamba già infortunata, non abbiamo un riscontro preciso. Balotelli? Aveva avuto un problema, ma è una scelta tecnica. Questo rafforzerà il nostro rapporto. Ci dobbiamo venire incontro, ha le qualità morali per farlo. Gli ho dato fiducia nelle prime partite. Oggi ho preferito una punta più fisica, che desse una mano al centrocampo. Mario e Donnarumma sono due finalizzatori, riproverò a farli giocare insieme, ma serve condivisione della fatica”.

Foto: Twitter ufficiale Brescia