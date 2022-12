Corini: “Partita equilibrata. Bravi a rimontare. Pareggio giusto”

Il tecnico del Palermo, Eugenio Corini, ha così commentato il pareggio per 1-1 in casa del Brescia: “Partita equilibrata, abbiamo un po’ subito il Brescia. Dopo il gol siamo stati bravi a recuperarla. Negli ultimi 25 minuti potevamo anche vincerla. Qualche scelta sbagliata nostra ma il pari è il risultato più giusto. Era prevedibile il loro assetto tattico. A noi sono mancati oltre Nedelcearu e Gomes, anche Stulac e Valente, quattro titolari. Ma in queste partite si capisce l’importanza della nostra rosa”.

Foto: twitter Palermo